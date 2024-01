Funivie, i sindacati incontrano il commissario Piacenza: “Nessuna struttura e niente risorse per la costruzione. I sindaci pretendano risposte”

Savona. “Dopo quattro anni siamo al punto di partenza. Anzi, ciò che si è impegnato a fare l’attuale commissario si sarebbe dovuto fare almeno due anni fa”. Così Cgil, Cisl e Uil di Savona a margine dell’incontro di oggi pomeriggio con il commissario dell’Autorità Portuale di Sistema Paolo Piacenza sulla questione Funivie.

La disamina dei sindacati parta da quanto affermato oggi da Piacenza: “Assumo con responsabilità e preoccupazione questo nuovo ruolo perché credo nella possibilità di sviluppare tutto il comparto in cui fune, ferro e i parchi sono fondamentali”. I sindacati “nel condividere queste parole e al netto dell’impegno del nuovo commissario (nominato 10 giorni fa dal Governo)” registrano che “la ricostruzione è impantanata (altro che legge sugli appalti del ministero delle infrastrutture che doveva velocizzare l’iter) e le concessioni ferme al palo (in barba degli impegni del presidente Toti). Governo e Ministero sono incapaci di portare qualsiasi soluzione oppure sono in malafede, raccontano che l’ infrastruttura è strategica mentre per la politica nazionale e regionale non lo è”.

» leggi tutto su www.ivg.it