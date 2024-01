Il cortometraggio di Gino Martella premiato al festival Corto Week End di Milano

Il cortometraggio “La Paddotta/The Clump – storia di una zolla di terra” di Gino Martella si è aggiudicato il premio come “Miglior soggetto” al festival Corto Week End tenutosi nei giorni scorsi al Teatro Bello di Milano. Soggetto che Martella – salentino di nascita e sarzanese d’adozione – ha scritto e condiviso con il figlio Niccolò mentre il progetto è stato realizzato con Caravanserraglio Film Factory. “Quando si parte – si legge nella motivazione – portiamo con noi un ricordo, un oggetto, un qualcosa che stabilisce un legame primordiale con la terra d’origine. La Paddotta/The Clump è un film dedicato a chi parte”.

Il progetto della “Paddotta”, termine con cui in griko salentino si nomina una zolla di terra, è il sogno intimo del mito delle radici. “Attraversare il territorio come in un sogno e guardarsi nel profondo. Provare al tempo stesso dolore e gioia davanti al paesaggio devastato dalla fitopatia causata dal batterio Xylella fastidiosa, con certi tronchi di ulivo morti trasformati in volti da uno scultore. La loro sofferenza, la loro morte, la loro trasformazione diventano metafora della società contemporanea.”

Il soggetto è stato pensato e scritto insieme al figlio Niccolò Martella: “Il mito è un linguaggio al tempo stesso familiare ed estraneo. Tutto ci sembra di capire, ma poi quando ci fermiamo a riflettere, tutto rimane indefinito. Il mito sembra parlare di altro, ma parla sempre e solo di noi.”

Il progetto vede la partecipazione di Massimo Bondielli (DOP). I dialoghi in musica sono realizzati da Marco Jeronimo Merino. Lo spirito guida, il genius loci, è lo scultore salentino Cristian Cataldi. “E poi ci sono stati i buoni consigli di Fredo Valla, Antonello Ricci, che hanno saputo scamparmi dalle secche narrative.”

