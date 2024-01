La Provincia di Savona sbarca sui social: ecco i nuovi canali Facebook, Instagram, Linkedin e WhatsApp

Savona. Le chiamano le “agorà del nuovo millennio” e negli ultimi anni le varie piattaforme social si sono popolate in modo esponenziale non solo di milioni di singoli utenti, ma sempre più anche di presidi virtuali e immediatamente accessibili delle pubbliche amministrazioni che, proprio grazie a questi strumenti, hanno incrementato visibilità e conoscenza della propria attività amministrativa e del proprio territorio.

La comunicazione pubblica sui social rappresenta oggi il canale di dialogo privilegiato cui l’Ente può ricorrere per comunicare con maggior efficacia con i propri stakeholder di riferimento, in particolare cittadini ed altri enti locali, superando distanze fisiche e sociali, per condividere iniziative ed eventi ed informare sui servizi offerti e sulle modalità di fruizione in modo diretto, rapido, gratuito, trasparente e misurabile.

