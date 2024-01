Porto: pace fatta tra Lsct e consorzio Asterix, che ottiene anche la proroga dell’autorizzazione per due anni

Due buone notizie per il porto spezzino. Nei giorni scorsi si è conclusa positivamente la querelle tra Lsct e il consorzio Asterix, che ieri si è anche visto prorogare di due anni da parte dell’Autorità di sistema portuale l’autorizzazione a operare in ambito portuale, naturale conseguenza della presentazione di un nuovo piano di impresa richiesta dall’ente di Via del Molo nelle scorse settimane.

“Accogliamo con soddisfazione la sottoscrizione dell’accordo tra La Spezia container terminal e il consorzio Asterix a definitiva chiusura delle pendenze di natura economica rimaste in sospeso tra le parti, relativamente al processo di internalizzazione, attraverso Hannibal Srl, del servizio di “carosello”. Il superamento di un clima di conflittualità, particolarmente accentuato nell’ultimo mese, ci consente di guardare al futuro con una maggior serenità – afferma il segretario territoriale della Uiltrasporti, Marco Furletti – ma soprattutto è importante il ritorno alla pace sociale, elemento che ha contribuito a rendere il nostro porto un’eccellenza a livello internazionale e che in una fase particolarmente delicata come quella che stiamo attraversando, riveste ancora maggior importanza. Di pari importanza è la proroga ex art. 16 legge 84/94 di due anni concessa al Consorzio Asterix su cui si è espressa nella giornata di ieri la Commissione consultiva dell’Adsp, dopo la discutibile decisione assunta dall’Ente nella seduta dello scorso 4 gennaio. Tale proroga ci consente come sindacato di mantenere gli impegni assunti con i lavoratori avviando, a partire dai prossimi giorni, un confronto con l’azienda allo scopo di migliorare le condizioni economiche ed organizzative previste dalla vigente contrattazione aziendale”.

Soddisfatto anche il responsabile di Fit Cisl, Francesco Tartarini. “Esprimiamo soddisfazione per la chiusura con esito positivo dell’accordo tra Lsct e il consorzio Asterix che per molti mesi ci ha visti impegnati in tavoli di trattativa dove abbiamo svolto un lavoro di conciliazione tra tutte le parti in causa in particolare con l’obiettivo raggiunto di salvaguardare tutta l’occupazione. Ci teniamo a sottolineare l’apporto di tutti i lavoratori che hanno partecipato alle assemblee in un clima arroventato che in alcuni momenti rischiava di mettere a rischio l’intera trattativa. Con il rinnovo dell’autorizzazione al consorzio Asterix per altri due anni da parte dellAutority ci sono tutte le condizioni che hanno da sempre contraddistinto il nostro scalo con la ritrovata pace sociale e la continuità lavorativa di tutte le maestranza”, conclude Tartarini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com