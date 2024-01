Rapallo: salta l’incontro con Toti; si rafforza la posizione Capurro

Elezioni di Rapallo: è saltato il previsto vertice con il presidente Toti, anche a fronte della situazione di Albenga che rischia di far saltare ogni accordo. Comunque bocce ferme a Rapallo nel centro destra per quanto riguarda il nome del candidato sindaco. Per i campodoniani il nome è quello dell’ex sindaco Mentore Campodonico. Per i bagnaschiani il nome è quello dell’ex sindaco Giorgio Costa; per quanto sarebbero molti i nomi delle persone disposte a sacrificarsi e scendere in campo, oviamente per il bene della città. Radio-Urne riscopre la figura di Gerolamo “Gianni” Giudice che – afferma l’emittente – vorrebbe candidare a sindaco Laura Mastrangelo (ex Lega), consigliera con delega alle politiche scolastiche.

La divisione interna al centro destra, che a questo punta sembra insanabile, consente al candidato Armando Ezio Capurro, anche lui ex sindaco, di consolidarsi giorno dopo giorno raggiungendo anche la città più periferica e lontana dalla politica. Appare intanto evidente che una eventuale sconfitta del centro-destra, equivarrebbe ad una sconfitta di Carlo Bagnasco, sindaco uscente e coordinatore regionale di Forza Italia, che faticherebbe, se tenterà questa strada, di farsi eleggere in Regione. (m.m.)

