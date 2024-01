Savona, a Legino una nuova area camper con 13 posti

Savona. A Savona una nuova area camper a Legino con 13 posti con relativa illuminazione. Lo ha detto l’assessore all’urbanistica Ilaria Becco in risposta all’interpellanza presentata dal consigliere Massimo Arecco.

In questi giorni sono state consegnate le ultime integrazioni, poi sarà convocato collegio di vigilanza e successivamente il passaggio in consiglio comunale. “Siamo consapevoli che è una richiesta insufficiente, stiamo valutando nuove aree per integrare quella già prevista. La realizzazione di nuove aree saranno inserite nel piano della sosta”, ha aggiunto ancora Becco.

» leggi tutto su www.ivg.it