Si avvicina la rimozione dei “vetroni” dal fossato della Cittadella, Ponzanelli: “Attendiamo erogazione risorse”

L’annosa vicenda dei “vetroni” posizionati nel 2000 – e mai utilizzati – nel fossato della Fortezza Firmafede potrebbe sbloccarsi a breve. “Stiamo aspettando il via libera dal Ministero e l’erogazione delle risorse, di fatto manca solo una firma” ha detto stamani il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli a margine della presentazione dell’accordo di valorizzazione delle Fortezze raggiunto con la Direzione Regionale Musei Liguria. Un progetto che prevede anche il riutilizzo del fossato occupato in parte dalle quattro strutture di vetro e alluminio. “Insieme all’Associazione Botanica Giardini Caneva – ha ricordato – abbiamo partecipato al bando del Ministero del Turismo che prevede una quota di finanziamento a carico del Comune, del privato e della Regione. Il progetto si è classificato e stiamo aspettando risorse che, da ultimo aggiornamento, arriveranno dopo l’approvazione finale della graduatoria in sede di Conferenza Stato-Regioni. Subito dopo – ha concluso – saremo operativi anche perché il privato che investirà è già pronto a mettere in atto la prima parte dell’operazione progettuale che prevede proprio la rimozione dei vetroni”. Dopo una prima opportunità di finanziamento sfumata nel 2022 il Comune aveva partecipato ad un secondo bando in collaborazione con Giardini Caneva per portare a termine un progetto da circa mezzo milione di euro. A inizio millennio i padiglioni erano stati invece acquistati dal Comune per un miliardo e quattrocento milioni di lire.

