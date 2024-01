Tanco già in campo oggi a Follo. Mercoledì il giorno di Nagy e Jureskin

Via Melara non è mai stata così affollata come in queste ore. Lo Spezia lavora per completare la rosa a disposizione di Luca D’Angelo e, in attesa di chiudere anche per un nuovo attaccante, completa l’acquisto di tre nuovi giocatori. Già oggi sarà il giorno dell’argentino Gregorio Tanco, ventiquattro anni, già in Italia da qualche giorno e presente ieri al Ferdeghini con l’agente Julio Ricardo Cruz per chiudere l’accordo con lo Spezia. Tanco, ex Banfield, firmerà un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo fino a giugno 2025 al termine della stagione e già oggi sarà in campo a Follo per il primo allenamento agli ordini di mister D’Angelo.

Domani, mercoledì, sarà invece il turno dei pisani Adam Nagy e Roko Jureskin. Nella serata di ieri lo Spezia ha definito le due operazioni con il Pisa, chiudendo per un prestito con diritto di riscatto sia per l’ungherese che per il croato, che quest’oggi si presenteranno in città per svolgere le visite mediche. Poi la firma sul contratto e domani il primo allenamento a Follo, pronti a dire la propria già per la partita di sabato contro il Catanzaro, quando lo Spezia dovrà ancora fare i conti con problemi numerici per via degli infortuni che hanno colpito la squadra di D’Angelo in queste settimane.

