Un messaggio circola su Whatsapp: “Limite dei 30 km/h in Viale Fieschi”. Ma è un falso allarme: la segnaletica è riferita al controviale

Anche alla Spezia, complici gli atti di vandalismo dei giorni scorsi sulle speed box tra Bolano e Vezzano, è scattato l’allarme tra gli automobilisti per il limite di velocità a 30 chilometri orari che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi in seguito al provvedimento adottato dal Comune di Bologna. Nella giornata di oggi, infatti, ha iniziato a circolare via Whatsapp un messaggio che mette in guardia rispetto all’installazione di due nuovi cartelli che imporrebbero il limite dei 30 all’ora in Viale Fieschi, nel tratto compreso tra i Buggi e Viale Amendola. Le cose, però, non stanno così: il limite di velocità sulla strada principale è di 50 chilometri orari, come confermato dagli agenti di Polizia locale che questo pomeriggio erano intenti a rilevare il rispetto dei limiti. I cartelli che riportano il limite dei 30 all’ora sono relativi al controviale. Anche se il posizionamento di un paio di loro, in entrambi i sensi di marcia, ha potrebbe ingenerare qualche dubbio. In particolare, in direzione La Spezia, all’altezza dell’incrocio con Via dei Pioppi la presenza di due cartelli, uno a destra e uno a sinistra del controviale, può generare confusione, così come un altro segnale, questa volta in direzione Porto Venere, sulla sinistra della carreggiata all’altezza della piscina Mori, sembrerebbe imporre una velocità massima di 30 chilometri orari. Ma anche in questo caso il limite è relativo al controviale, così come il castello immediatamente sottostante, che segnala dossi che alcuni anni fa erano proprio lungo la striscia d’asfalto che corre parallela a Viale Fieschi. Sembrerebbe che in questo secondo caso i segnali, affissi peraltro su un palo piuttosto inclinato, siano stati girati.

“Non c’è stata nessuna variazione ai limiti di velocità negli ultimi tempi e nemmeno negli ultimi anni. E se ci sono delle situazioni che possono provocare qualche dubbio tra gli automobilisti interverremo per sistemarle”, dichiara a CDS l’assessore alla Mobilità, Kristopher Casati.

Quindi gli automobilisti spezzini, e anche i moltissimi turisti che non hanno altra via di accesso per Porto Venere (se non il traghetto), possono stare tranquilli: in Viale Fieschi il limite di velocità rimane di 50 chilometri orari.

Tranne che in occasione delle partite dello Spezia, quando i tifosi occupano buona parte del viale: in quel caso, come indicato dalla segnaletica, il limite scende a 10 per la presenza di pedoni sulla carreggiata.

I cartelli che segnalano i 30 all’ora sono in quella posizione da anni – per l’esattezza l’ordinanza che riguarda il limite di velocità nel controviale è del 2014 – ma sino a oggi nessuno ci aveva fatto caso.

