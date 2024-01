Zoagli: “Necessario posizionamento corrimano in Via 20 Settembre”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Il tratto di via XX Settembre che va da dopo la strettoia fino alla scalinata che porta alla galleria Malfanti è una salita molto ripida da percorrere, infatti molti cittadini tra cui diversi che abitano in via Paraxo, fanno notare che la salita è molto ripida specialmente per le persone anziane o con difficoltà motorie spesso con buste della spesa, ed è anche molto pericolosa la discesa, specialmente quando piove in quanto oltre alla ripidità della discesa subentra anche il pericolo della scivolosità.

