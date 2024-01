Arcola scende in campo per la promozione della lettura

Il Comune di Arcola approva il Patto per la lettura: la conoscenza è un bene comune e il libro e la lettura sono strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza medesima. La promozione del libro e della lettura costituiscono una politica pubblica irrinunciabile, questo il principio sul quale si fonda la condivisione e promozione del patto stesso.

Il progetto, promosso dall’assessorato alla cultura, prevede la sottoscrizione del patto tra amministrazione comunale e tutte le istituzioni pubbliche, scuole, case editrici, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, imprese private, fondazioni, associazioni culturali e di volontariato che operano sul territorio comunale, per la promozione della lettura e la creazione di una rete territoriale locale. In particolare i sottoscrittori del patto si impegnano a:

– Riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti e favorire l’inclusione della promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte dalla Biblioteca Comunale;

– Favorire l’adesione ai progetti di promozione della lettura proposti dalla Biblioteca da parte di altri servizi comunali interessati e dai sottoscrittori del Patto;

– Supportare con la propria struttura organizzativa l’adesione e la partecipazione ai progetti di promozione della lettura proposti dal Centro per il Libro e la Lettura;

– Ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del libro e della lettura riguardanti il territorio;

– Consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6anni) presso le istituzioni educative di propria competenza;

– Nelle azioni di promozione della lettura della Biblioteca riservare particolare attenzione alle fasce di popolazione in età prescolare, scolare e alle fasce socialmente svantaggiate;

– Favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e creando ambienti favorevoli alla lettura.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com