Calcio/ Samp, ultime ore di calciomercato: il punto

Sampdoria attiva negli ultimi due giorni di mercato: in entrata dopo Alvarez e Piccini è il turno di Darboe centrocampista del Lask Linz con la formula del prestito fino a giugno. In entrata poi potrebbe arrivare una punta e il nome caldo è Luca Moro in forza allo Spezia. Secondo Sky Sport il giocatore potrebbe arrivare in blucerchiato nel caso la società bianca riesca a chiudere per Pittarello dal Cittadella.

In uscita da segnalare La Gumina al Mirandes e il passaggio di Delle Monache al Vicenza: entrambi con la formula del prestito.

