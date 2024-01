A metà pomeriggio un’auto che procedeva in via Case Sparse in località Ri a Chiavari, si è capotata dopo avere urtato un sasso che si trovava sulla carreggiata. E’ intervenuto il 118 con l’automedica Tango-1, la Croce Verde e i vigili del fuoco di Chiavari. La donna che era alla guida, sensibilmente agitata, e giudicata in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, è stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna.

