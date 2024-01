Ciclista finisce a terra, Polizia locale identifica camionista

Nei giorni scorsi a Santo Stefano, lungo la Statale della Cisa, un ciclista 65enne è finito a terra dopo essere stato urtato da un camion; all’accaduto hanno assistito alcune persone che stavano transitato sul posto, le quali hanno soccorso il pensionato, accompagnandolo al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Il 65enne, che ha riportato diverse escoriazioni ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni, si è rivolto alla Polizia locale di Santo Stefano Magra, sporgendo querela nei confronti di ignoti. Le indagini, immediatamente avviate, hanno consentito di identificare l’uomo alla guida del camion, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per fuga da incidente stradale con feriti ed omissione di soccorso.

L’autotrasportatore, residente in provincia di Firenze, rischia la reclusione da uno a tre anni. L’autorità giudiziaria potrebbe altresì disporne l’arresto in quanto non si è messo a disposizione delle autorità entro 48 ore. Per questo genere di infrazione è inoltre prevista la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

