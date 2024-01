Confartigianato, nel savonese sono 8457 le microimprese con un aumento nel 2023 dello 0,41 per cento

Savona. Sono 8.457 le microimprese artigiane attive a Savona. 607 le nuove unità imprenditoriali, mentre 572 chiudono i battenti. L’aumento è dello 0,41% (+35 in valore assoluto). Crescono le costruzioni: 338 aperture, 288 chiusure, su un totale di 4.278 realtà artigiane del settore (+1,18%). Non cresce però il manifatturiero, che perde 7 realtà con 71 aperture e 78 chiusure durante l’anno.

Questo il bilancio di Confartigianato del 2023, con una crescita del +0,34% per l’artigianato complessivo della Liguria, prima regione del nord-ovest e in linea con la media nazionale che si attesta su +0,35%, con 83.262 iscrizioni e 78.843 cessazioni e una differenza positiva di 4.4.19 imprese. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio studi di Confartigianato Liguria sugli ultimi dati Infocamere-Movimprese relativi alla demografia dell’artigianato, su un totale di 43.074 micro imprese attive in Liguria, nel 2023 si sono iscritte 2.967 nuove realtà, mentre 2.821 hanno chiuso i battenti: il trend è in rialzo per il quarto anno consecutivo.

» leggi tutto su www.ivg.it