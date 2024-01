Eccellenza, riecco Flavio Ferraro: “La Cairese un vero onore. Non sarò il tutor di Boschetto, sono un aziendalista”

Cairo Montenotte. “Ringrazio la proprietà, nelle persone di Fabio Boveri e di Federico Boveri, per avermi dato la possibilità di rientrare a far parte di questa prestigiosa società: organizzatissima, molto strutturata ed ambiziosa. Parlando con Federico ho costatato che, nonostante la sua giovane età, abbia una competenza calcistica non comune ed un entusiasmo contagioso. Per me è un vero onore“.

Ieri erano circolate le prime voce, in serata si è definito l’accordo e questa mattina è arrivato l’annuncio della società: Flavio Ferraro torna nel calcio ed entra a far parte della Cairese, a lui il ruolo di direttore tecnico. Il “Baffo” ha voluto precisare quali istruzioni ha ricevuto dal sodalizio gialloblù: “C’era bisogno di una figura che facesse da tramite tra dirigenza, squadra e staff tecnico. Ho già sentito le solite malignità in giro. Io non sono il tutor di Boschetto, i suoi risultati in carriera dimostrano che non ne abbia alcun bisogno. Io sono a sua disposizione per ciò che riterrà opportuno, così come lo sono per i giocatori quando avranno bisogno. Non agirò tecnicamente o tatticamente ma, eventualmente, psicologicamente per aiutarli a migliorare il loro rendimento. Pensare diversamente sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della società, del mister e della mia intelligenza. Mi ritengo una persona seria e mi comporterò come tale. Sono un aziendalista e cercherò di fare del mio meglio, sperando che il mio arrivo sia d’aiuto a tutto l’ambiente. Cercherò di ripagare la fiducia della società“.

» leggi tutto su www.ivg.it