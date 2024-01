I consigli per un buon curriculum perché gli annunci sono tanti: 100 posti solo nel turismo

Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon curriculum è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permetta una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. Infine, a questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio curriculum Europass.

Questi sono solo alcuni consigli per candidarsi per un posto di lavoro anche perché i settori dove si cerca sono numerosi, anche in provincia della Spezia dove settimanalmente i Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana pubblicano centinaia di annunci. Questa settimana i posti di lavoro pubblicati sono 389, si fa sempre più forte la richiesta nel settore del turismo che ne conta 100 (la settimana scorsa erano 87). In questo ambito si cercano tutte le figure professionali, con particolare attenzione per quanto riguarda receptionist qualificati con conoscenza di più lingue e lavapiatti. Per quanto riguarda gli altri settori economici è spinta la ricerca nell’ edile, navale – nautica, logistica e trasporti. Molte le opportunità anche nel commercio e nelle funzioni contabili amministrative.Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti, ma motivati a ricoprire un particolare profilo, sono previsti contratti di apprendistato.

Come di consueto il pdf scaricabile con le proposte e il collegamento al sito di FormazioneLavoro per consultare anche altre offerte disponibili.

Dai centri per l’impiego qualche altro consiglio: per gli aspiranti candidati, nel caso avessero problemi con lo Spid, oppure con le candidature effettuate tramite il portale Formazione Lavoro, è possibile inviare per email la propria candidatura, inserendo il numero di riferimento dell’offerta ID e allegando il proprio curriculum aggiornato all’indirizzo mail del Centro per l’impiego indicato nell’annuncio: cpi.laspezia3@regione.liguria.it per quello spezzino e cpi.sarzana@regione.liguria.it per quello di Sarzana. In alternativa è possibile consegnare di persona il proprio curriculum direttamente presso il Centro per l’impiego.

