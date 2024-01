Il “duello” pianistico tra Bevilacqua e Micieli apre l’XI edizione dei Concerti a Teatro

I due vincitori del Concorso pianistico “Concerti a Teatro – 2021”, Matteo Bevilacqua e Ruben Micieli, saranno i protagonisti, martedì 6 febbraio alle ore 21.00, del primo appuntamento al Teatro degli Impavidi di Sarzana dei “Concerti a Teatro”, la rassegna di musica classica, giunta all’XI edizione, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz.

Matteo Bevilacqua e Ruben Micieli, giovani e affermati pianisti con già all’attivo numerosi concerti solistici in tutta Europa e importanti incisioni con prestigiose case discografiche, apriranno la stagione dei “Concerti a Teatro” a Sarzana per sfidarsi in un divertente “duello pianistico”, riproponendo la consolidata tradizione ottocentesca in cui la collaborazione a quattro mani si alternava ad esibizioni solistiche.

I due artisti daranno vita così a un programma fresco e virtuosistico, offrendo al pubblico un vero e proprio viaggio musicale che spazierà dalle musiche di Ligeti a quelle di Dvořák, alle fantasie di Verdi fino all’Ouverture da La gazza ladra di Rossini per poi ripercorrere, con Debussy – uno degli autori pianistici più evocativi – la Petite Suite, caposaldo del repertorio pianistico a quattro mani.

