Incidente sul lavoro al Canaletto, operaio in codice rosso

Un operaio è rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto questa mattina nel quartiere del Canaletto alla Spezia. L’uomo è stato infatti portato in codice rosso al Sant’Andrea dopo essere stato colpito da un putrella che si sarebbe sbilanciata durante la manovra di una gru schiacciandogli una gamba. I soccorsi nel cantiere di via della Pianta sono stati immediati così come il trasporto in ospedale da parte del 118.

L’articolo Il “duello” pianistico tra Bevilacqua e Micieli apre l’XI edizione dei Concerti a Teatro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com