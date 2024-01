La Pro Avis inizia un nuovo anno podistico, acuto di Ferrari e Bonazzi a Montecatini

La società podistica Pro Avis Castelnuovo Magra, presieduta da Massimo Baldini, fa il punto sulla ripartenza delle attività. Innanzitutto ci sarà la partecipazione al Corrilunigiana, nell’ambito del quale la Pro Avis organizza tre gare storiche: il 10 marzo il Trofeo Pro Avis a Castelnuovo Magra, il 25 agosto la Corri Castelnuovo a Castelnuovo Magra paese ed il 29 settembre la Corri per il Gaslini a Luni Mare, in occasione della quale verrà raccolto il ricavato delle tre gare per portarlo poi ad ottobre, tramite una staffetta tra vari atleti, direttamente all’ospedale di Genova.

Poi la Pro Avis collaborerà all’organizzazione di altre due gare, a Sarzana: la seconda edizione della Su e giù per le colline di Nave (19 luglio) e la prima edizione della Corri in Sarzanello (8 settembre).

Tante poi le gare che gli atleti blues si preparano ad affrontare, e non sono mancate le partecipazioni a manifestazioni tenutesi in queste prime settimane dell’anno.

Ed infatti eccoci arrivati a quelle già svolte, rispettivamente il 13 gennaio a Caserana di Quarrata (Pt) ed il 21 gennaio a Montecatini (Lu) e Sala Baganza (Pr).

Lo scorso 13 gennaio, dopo qualche infortunio nelle settimane precedenti, la coppia Arianna Giannoni e Roberto Filattiera ha gareggiato a Caserana di Quarrata (Pistoia): tempi finali più o meno come nell’edizione 2023, un buon allenamento in preparazione per gli ancora lontani Campionati Italiani di Orvieto del 26 maggio.

Poi, a Montecatini (Lucca), il 21 gennaio, nella staffetta grande prestazione e primo posto della coppia dei “ragazzi veloci” della Pro Avis Paolo Bonazzi e Tiziano Ferrari e bellissimo terzo posto del “big” Daniele Cattani in coppia con Nicola Cappelli del Parco Apuane; nella mezza maratona, in fase di una lunga preparazione per il Trail del Chianti di maggio, buon tempo di Cristian Michelucci (4.27 al km) che migliora di circa 1 minuto quello del 2023.

Infine nei 26 km del Trail di Sala Baganza (Parma), 21 gennaio, con terreno ghiacciato e fangoso, Monica Arcangeli si piazza settima assoluta donne e vince la sua categoria; Davide Cocchi migliora di 5′ il tempo del 2023 e si piazza al 12° posto assoluto e 10° di categoria.

L’articolo La Pro Avis inizia un nuovo anno podistico, acuto di Ferrari e Bonazzi a Montecatini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com