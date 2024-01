L’allarme antincendio del rifugio antiaereo Sella tiene sveglia tutta Via Prione

Un suono penetrante, ripetitivo, assordante che ha disturbato dalle 22.15 il tranquillo mercoledì sera degli spezzini di Via Prione e zone limitrofe. A turbare residenti e passanti è stata l’improvvisa attivazione dell’allarme antincendio del rifugio antiaereo di Galleria Sella, oggi riqualificato e parte integrante dell’offerta culturale della città dove è possibile percorrere i camminamenti e la galleria dove gli spezzini durante i bombardamenti si andavano a rifugiare. Ben lontano da quella tragica memoria quanto avvenuto in serata: l’allarme è scattato, come detto, alle 22.15 e in brevissimo tempo ha attirato l’attenzione di tutti e sul posto è arrivata la Polizia locale con le pattuglie di servizio per le ore serali. Stando a quanto riferito all’interno della galleria non si è sviluppato alcun incendio. Alle 23 il suono era ancora attivo e siccome tutto il sistema d’allarme è molto complesso è necessario del personale specializzato per la sua disattivazione, avvenuta pochi minuti dopo. Tornata la tranquillità, seguiranno ulteriori approfondimenti per capire cosa sia accaduto.

