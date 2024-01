Le nuove frontiere della neuro-tecnologia: dalla California a Genova nel

Genova. “Era nell’aria, aspettavamo questa notizia da un po’ e finalmente è arrivata. Elon Musk e la sua star-up Neuralink avevano ottenuto, già da diverso tempo, il via libera alla sperimentazione da parte di Fda che è l’agenzia Usa che regolamenta i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici”, commenta così Fabio Boi, co fondatore della star-up Corticale, la notizia di queste ore che sta facendo il giro del mondo.

Il numero uno di Tesla e Space X ha rivelato, ovviamente tramite la piattaforma social X (ex Twitter), che la sua star-up Neuralink ha impiantato domenica scorsa il suo primo impianto celebrale in un paziente, una sorta di “chip” chiamato Telepathy che come ha riferito lo stesso Musk: “Consentirà di controllare lo smartphone solo con il pensiero”.

