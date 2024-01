L’Ufficio diocesano pastorale famiglia, organizza la Festa dell’Amore e della vita

Domenica 4 è la “Giornata per la Vita”, e un modo per celebrare questa giornata è quello di sottolineare la famiglia come luogo dove la vita viene accolta e custodita, dove dall’amore dei coniugi si rende visibile l’amore di Dio per l’uomo. Questo amore per l’uomo è infinito e indissolubile, e ci dice che tramite la coppia di sposi che si prende cura del prossimo Dio non abbandona nessuno. Alle 18 nel santuario di Sant’Antonio alla Spezia ci sarà la messa per gli sposi e le madri in dolce attesa. Le coppie di Sposi che, nel 2024, festeggeranno il loro 1°, 10°, 20°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60° e 65° anniversario di matrimonio, durante la messa potranno rinnovare le loro promesse di matrimonio e ricevere una speciale benedizione dal nostro vescovo Mons. Palletti. Sempre nella messa riceveranno una benedizione le mamme in dolce attesa. A tutte le coppie che festeggeranno il loro anniversario e alle mamme in attesa, sarà dato un ricordo.

