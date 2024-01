Lupi: la loro espansione in Liguria è in costante aumento

Il colonnello Carlo Chiavacci, nuovo comandante regionale dei carabinieri forestali, conferma che in Liguria è aumentata la presenza del lupo ma che ciò non costituisce un problema ed è anzi un bene per l’ambiente.

Nel corso della conferenza stampa per presentare il bilancio annuale, il comandante ha detto: “Abbiamo rilevato un aumento della presenza del lupo e per questo fenomeno siamo particolarmente impegnati in quanto svolgiamo attività di monitoraggio del territorio per censire la presenza che si sta diffondendo dopo decenni nei quali c’era stato il rischio di estinzione. Questo è un aspetto positivo dal punto di vista ambientale perché significa che ci sono le condizioni per favorire la presenza del suo insediamento e quindi una buona condizione dal punto di vista della biodiversità. Senza contare che serve a tenere sotto controllo anche la presenza numerica dei cinghiali”.

