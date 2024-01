Nalfi Rodriguez in nazionale, grande soddisfazione dei Red Jackets Sarzana

I Red Jackets Sarzana festeggiano la convocazione in nazionale della guardia offensiva Nalfi Rodriguez. Il gigante di origine dominicana, quasi un metro e 90 per oltre cento chili, è atteso a Firenze per un raduno di un paio di giorni allo stadio Otel a febbraio.

Non è la prima volta che il giovane della linea d’attacco rosso-argento viene chiamato in azzurro, era già successo a suo tempo in alcune partite del Campionato d Europa Under 19, ma questa volta si tratta dell’Italia maggiore. “Sono orgoglioso di questa convocazione – ha commentato – e contento anche per la mia squadra. Anzi, spero vivamente che presto mi seguano in azzurro diversi altri dei Reds”.

