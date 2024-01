Nuove opere per il cARec, museo virtuale realizzato con la realtà aumentata

Nuove acquisizioni per il cARec, museo virtuale nel cielo spezzino realizzato attraverso la realtà aumentata. Si tratta di opere di Lorenzo Antei, lixt, Rafael Bresciani, Massimo Cittadini, Guido Segni e fed_oro. Opere che, spiega una nota, “contribuiscono alla missione dell’iniziativa di espandere la portata dell’arte contemporanea e di promuovere la riflessione critica sulla società attraverso la fusione di tecnologia e creatività”. Le opere del cARec, inaugurato lo scorso 10 gennaio, sono accessibili da tutti i dispositivi digitali dotati di telecamera e connessione internet. Attraverso il sito del museo, è possibile visualizzare opere virtuali posizionate in punti specifici della città.

Il cARec è “un progetto artistico che offre l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti, dimostrando che l’arte può trovarsi ovunque, persino nel cielo”, prosegue la nota. “Il progetto – si legge ancora – invita i visitatori a utilizzare la tecnologia come mezzo per collegare realtà diverse e riflettere criticamente sugli impatti della cultura della guerra nella vita quotidiana”.

