Per l’Hockey Sarzana mercoledì di coppa da dentro o fuori

In 72 ore si deciderà un terzo di stagione per le otto classificate al termine del girone di andata. Per alcune di loro è già un traguardo essere arrivati tra le prime otto, vista l’agguerrita concorrenza che ha tenuto il verdetto finale fino all’ultimo, ma per altre squadre è solo il secondo gradino della montagna che vogliono scalare per arrivare a giocarsi il secondo trofeo nazionale. Sarà il secondo step dei quarti di finale dopo la qualificazione nel girone di andata, quindi il terzo step sarà la Final Four del 23 marzo ed il quarto la finalissima del 24 marzo, prima di arrivare alla vetta e la conquista della Coppa Italia. Al Vecchio Mercato mercoledì 31 gennaio alle ore 20,45 il Gamma Innovation Sarzana, reduce dalla sonora sconfitta patita al Centro Polivalente contro i Campioni d’Italia dell’ Hockey Trissino nell’ultima gara di campionato disputata, affronta in questo quarto di Coppa Italia l’Amatori Wasken Lodi che nell’ultima gara di serie A1 ha vinto in trasferta contro il Breganze. E’ la terza volta che si incrociano in Coppa Italia e per le due precedenti volte, lo scontro è capitato in semifinale. Una vittoria a ciascuno nei due “neutri” di Trissino e Forte dei Marmi. La coincidenza che in queste due gare chi ha vinto ha poi alzato la Coppa Italia. Due delle tre ultime vincitrici sono infatti Lodi e Sarzana che hanno un buon feeling con la competizione. Il PalaTerzi è la seconda volta che ospita un Quarto di Finale di Coppa Italia, l’ultima volta c’è stata la vittoria 5-3 contro Montebello. In questa stagione si sono già giocati i due incontri per la stagione regolare: 6-4 ad ottobre al PalaCastellotti e un rocambolesco 5-5 due settimane fa in Liguria. Una partita ancora negli occhi di entrambe le formazioni: meglio l’inizio dei rossoneri con un parziale pesantissimo di 4-1. Poi la lenta risalita dei giallorossi, impattando nel secondo tempo e quindi andando in vantaggio per 5-4, prima del pareggio a pochissimi secondi dallo scadere dei rossoneri. “Sarà sicuramente una partita molto difficile – dichiara il Presidente Maurizio Corona – in campionato abbiamo trovato il pareggio solo nei secondi finali rischiando di perdere la gara dopo essere stati in vantaggio per 4 a 1. Ci aspetta una battaglia, una gara da dentro o fuori. Dovremo essere macchine senza sentimenti. Loro sono davvero forti, hanno individualità veramente importanti. Servirà una partita super per portare a casa la qualificazione. Immagino un match a viso aperto, possiamo portarla a casa se saremo capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo”. (Nella foto di Roberta Mirabile Francesco De Rinaldis grande ex della partita)

QUARTO DI FINALE COPPA ITALIA – Mercoledì 31 gennaio 2024 – ore 20:45 –

PalaTerzi di Sarzana (SP)

GAMMA INNOVATION HOCKEY SARZANA – AMATORI WASKEN LODI

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano del Grappa (VI) e Marco Rondina di Vercelli

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Francesco Ferrari e Lorenzo Venè

DIRETTA FISR – COLLEGAMENTO IN DIRETTA ORE 20:15

