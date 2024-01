Presidio silenzioso in Piazza Mentana per chiedere il “Cessate il fuoco”

Lunedì prossimo alle 17.30 in Piazza Mentana alla Spezia torna il presidio settimanale “Se vogliamo la pace prepariamo la pace”, promosso dalla Rete spezzina pace e disarmo. “Chiederemo ancora una volta il cessate il fuoco a Gaza, in Israele, nei Territori Palestinesi come in Ucraina”, spiegano i promotori. Il presidio si svolgerà in silenzio e con l’esposizione di cartelli con la scritta “Cessate il fuoco”.

“Invitiamo tutti i partecipanti a portare almeno un paio di scarpe da bambino, donna o uomo, da esporre nello spazio della piazza – proseguono dalla Rete -. Con questo segno vogliamo richiamare l’attenzione sui tanti, troppi morti civili a Gaza e in tutte le guerre. Solo a Gaza i morti di questi quattro mesi di guerra sono oltre 26.000. Il 70 percento sono donne e bambini. Ci uniamo alla voce di quanti chiedono al Governo, al Parlamento e a tutti i responsabili della politica nazionale, europea e internazionale di intervenire per fermare le stragi di bambini, donne e uomini. Abbiamo condannato da subito l’ignobile e brutale atto di aggressione di Hamas contro la popolazione civile israeliana. Condanniamo e chiediamo che venga fermata immediatamente l’escalation di crimini di guerra perpetrati da parte dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. La nostra condanna contro ogni forma di violenza, di aggressione e di rappresaglia contro la popolazione civile, sia palestinese, sia israeliana è assoluta”. E aggiungono: “L’Italia deve assumere un ruolo attivo, propositivo e progettuale mettendosi dalla parte della legge, del diritto internazionale e dei diritti umani”.

