Riccardo Boggi presenta “Ciel sereno terra scura” a Sarzana

Ecco una bella occasione, con InSarzana, per conoscere antichi riti pagani e la tradizione di antiche pratiche magiche della nostra Lunigiana. Ciel sereno, terra scura – racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato è la nuova fatica letteraria del direttore del museo di San Caprasio ad Aulla, Riccardo Boggi. Il volume sarà presentato nella sede dell’associazione, Vicolo Bonicella 4 a Sarzana, venerdì 2 febbraio alle 17,30 dall’autore stesso. Il ricordo delle tradizioni, la memoria del “come eravamo” possiede la forza di unire le comunità, di dare un senso al presente. Riccardo Boggi, studioso e ricercatore, da molto tempo si occupa proprio di questo mantenimento dei legami passati con lo studio delle usanze e dei costumi di un tempo che la nostra Lunigiana ha posseduto. Lo aiuteranno in questa esposizione la prof.ssa Manuela Schiasselloni, responsabile del Liceo Leopardi di Aulla, Viola Travaglioli con la lettura del testo e in ultima evidenza, Andrea Giannoni, musicista che da sempre oltre che lavorare in Lunigiana ne ha sempre colto, nei suoi lavori, la vera essenza umana, storica e sociale, riversando nella sua musica il respiro vivente di quei luoghi come dimostra il bel video a seguire del noto brano Malacarne.

