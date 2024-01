Ronde della Val Merula, a gonfie vele le iscrizioni alla decima edizione

Andora. Hanno raggiunto un buon numero le iscrizioni per la 10° Ronde della Val Merula, la manifestazione motoristica in programma ad Andora il 10 e 11 febbraio che aprirà il calendario nazionale. Gli organizzatori della Sport Infinity stanno ricevendo molte richieste negli ultimi giorni utili e proprio per questo hanno ottenuto la deroga per prolungare il periodo utile all’iscrizione fino alle 24 di lunedì 5 febbraio.

Fugati tutti i dubbi sul nuovo sistema di tracking GPS, una delle principali preoccupazioni degli equipaggi che ha fatto partire leggermente in ritardo alcune richieste di adesione; gli iscritti alla gara savonese stanno ricevendo regolarmente, come anticipato dal fornitore, i kit di montaggio per le vetture. Le antenne saranno invece consegnate direttamente ad Andora nel weekend di gara. Il nuovo tracking sarà un importante step evolutivo per la sicurezza di tutti i concorrenti, che tramite il display potranno ricevere importanti informazioni dalla direzione gara, oppure comunicare tempestivamente in caso di necessità.

