Sanac, Cavo: “Dal ministero conferma di una manifestazione di interesse per acquisto unitario degli stabilimenti”

Vado Ligure. “Arrivano importanti conferme per la vicenda Sanac a seguito dell’ interrogazione presentata oggi in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati “. Lo comunica l’onorevole Ilaria Cavo, vice presidente della stessa Commissione di Noi Moderati e coordinatrice Lista Toti, cui ha risposto il sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci, di cui riporta le dichiarazioni.

“Si conferma che è pervenuta la manifestazione di interesse da parte di una società per l’acquisto dei quattro complessi aziendali facenti capo alla Sanac – ha detto il sottosegretario facendo riferimento ad anticipazioni di stampa riportate nell’interrogazione di Ilaria Cavo -. Conseguentemente, previa autorizzazione dei competenti uffici del Mimit, si aprirà una procedura propedeutica all’eventuale presentazione, da parte della società, di un’offerta vincolante per l’acquisto dei complessi aziendali della Sanac che dovranno essere ceduti unitariamente. Per l’eventuale convocazione di un tavolo sindacale si attende dunque l’evoluzione della procedura in corso”.

