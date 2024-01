E’ iniziato con il Collegio di direzione della Asl 2 savonese il ciclo di incontri che l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola ha in programma con i vertici delle aziende sanitarie della Liguria.

“Siamo all’inizio di un anno impegnativo e pieno di sfide per il sistema sanitario ligure che, accanto ad oggettive difficoltà, presenta grandi professionalità e risorse che devono passare anche attraverso un ripensamento dell’organizzazione delle attività per essere impiegate al meglio – osserva Gratarola in una nota – Focus particolare merita anche lo sviluppo di un tavolo regionale per la revisione dei prontuari farmaceutici alla luce dell’introduzione di nuovi farmaci anche in ambito oncologico in un’ottica di appropriatezza e sostenibilità del sistema. Il canale aperto con AIFA sarà sicuramente di aiuto nella migliore definizione dei protocolli di utilizzo dei farmaci sperimentali. Con questo spirito ho iniziato un percorso di condivisione con i vari collegi di direzione delle Aziende Sanitarie”.

L’articolo “Sanità ligure, grandi professionalità e risorse che devono passare anche attraverso ripensamento organizzazione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com