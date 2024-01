Fervono i preparativi per la terza edizione del “Premio Centurione – Scrittori di Lunigiana”, ideato dal presidente della Pro Loco “Città di Aulla”, Marco Profili, e realizzato in collaborazione con l’associazione Antiche Tradizioni “Amighi d’Sghigia”, “Culturamente Toscana e dintorni”, Cenacolo “Le Nove Muse” e “CIESART”, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla. “Quest’anno sono in programma grandi novità – dichiara la presidente di giuria, Marina Pratici – con l’introduzione del Premio Giornalismo, dedicato alla memoria del cronista Gianluca Uberti, prematuramente scomparso, e del Premio Fumetto”. Nelle scorse edizioni, la Distinzione “Centurione” è andata a veri e propri big della letteratura, quali il bestsellerista Marco Buticchi, il candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2020 Rodolfo Vettorello, il presidente della Fondazione “Città del Libro” per il premio Bancarella Giuseppe Benelli, il Direttore del museo dell’abbazia di San Caprasio Riccardo Boggi, e ancora Oreste Verrini, autore di “Chiamatemi Marconi” con Athos Bigongiali, Davide Baroni, scrittore di successo, e l’indimenticabile Enrico Fregosi, che ha donato spaccati della vita quotidiana aullese di un tempo. La giuria, seguita dalla responsabile della segreteria, Silvia Prota, è dunque all’opera per individuare i premiati di questa edizione che vedrà il gran finale, domenica 26 maggio, nella Sala delle Muse di Aulla, con l’immancabile “Dolce Centurione”, creato dallo chef Rolando Paganini, gustato in abbinamento alla China Clementi.

L’articolo Scrittori in Lunigiana, torna il Premio Centurione proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com