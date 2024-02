Antonucci al Cosenza, ora è ufficiale. Via anche Krollis: ripartirà dalla C

Mirko Antonucci riparte dal Cosenza. Dopo la chiusura dell’operazione degli scorsi minuti, l’ex fantasista del Cittadella ha firmato il suo nuovo contratto con i calabresi, che lo hanno acquistato in prestito fino a giugno, depositando poco fa il contratto. Antonucci lascia dunque lo Spezia dopo sei mesi anonimi, con una sola rete segnata in campionato, contro la Feralpisalò. In partenza anche Raimonds Krollis, l’attaccante lettone dello Spezia, che ripartirà invece dalla Triestina, in Serie C.

