Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 Chiavarese

Con il webinar in programma giovedì 1 febbraio 2024, si conclude in Asl 4 il primo ciclo di formazione sulla “Umanizzazione delle cure” e prendono il via le attività dello “Spazio Etico” aziendale deliberato nell’anno passato.

Si tratta, nello specifico, delle iniziative rivolte agli Operatori, agli utenti, alle famiglie e agli stakeholder per rispondere ai dubbi e ai quesiti di natura etica che si manifestano durante la pratica quotidiana.

