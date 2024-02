Asl5: “Maculopatia tra patologie più attenzionate da Oculistica”

“La patologia della maculopatia è tra quelle maggiormente attenzionate dalla SC di Oculistica sia per quanto riguarda la diagnosi sia per il trattamento. Il reparto, infatti, ha in carico circa 350 pazienti e, solo nel 2023, ha eseguito terapie su circa 1355 persone affette dalla patologia di cui il 20% provenienti da altre regioni. La modalità di accesso alle cure è di soli 7 giorni con valutazione strumentale di II° livello e prima iniezione. Inoltre, il servizio di Pronto Soccorso oculistico accoglie regolarmente pazienti maculopatici e non risulta che ci siano tempi di attesa eccessivi per il loro trattamento”. Si apre così la nota di Asl5 in risposta a un intervento di Davide Natale, consigliere regionale del Pd e segretario dei Dem liguri.

“Quanto alle liste di attesa – prosegue la nota dell’azienda sanitaria – va sottolineato che per consentire l’attuale aumento di prestazioni il reparto sta effettuando un grande sforzo: settimanalmente vengono aperte prestazioni ambulatoriali aggiuntive per codici B e D che consentono una variazione significativa dei tempi di attesa che, quindi, variano di giorno in giorno. È previsto anche un incremento di organico: è stato avviato l’iter concorsuale per l’assunzione di 3 oculisti, per sopperire alla quiescenza di due professionisti. Resta sempre valido e operativo lo sportello ‘Recupero prestazioni’, attivo dal dicembre 2021. Il servizio dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, permette di contattare l’Azienda per segnalare difficoltà nella prenotazione di prime visite specialistiche e/o di esami di diagnostica strumentale. Nei casi in cui non sia stato possibile ottenere una data di prenotazione e/o il rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta, si può contattare il numero verde 800185466 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: recupero.prestazioni@asl5.liguria.it. È garantita la presa in carico del problema segnalato e il cittadino viene ricontattato per comunicazioni in merito alla soluzione proposta e/o adottata.

Ulteriore possibilità è data anche dall’interlocuzione tra MMG e specialisti ospedalieri che consente la prenotazione diretta per tutti quei pazienti per i quali il medico di famiglia ravvisi la necessità di una prestazione in tempi brevi”.

