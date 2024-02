Beffato da Weissman, lo Spezia blocca Moro e taglia Antonucci

Eduardo Macia e Stefano Melissano cancellano un pezzo importante della rosa uscita dagli ultimi due anni di serie A, ma anche una fetta di ciò che hanno costruito in estate per fare bene in serie B, ritornando sul proprio lavoro per rettificare una traiettoria che spaventa. Un processo che però non si conclude nelle ultime ore di calciomercato, perché l’israeliano Shon Weissman si tira indietro per l’inserimento della Salernitana di Walter Sabatini e Raymonds Krollis non riesce a firmare in tempo utile il passaggio in prestito alla Triestina in serie C.

La finestra di gennaio 2024, destinata a diventare una delle più importanti della storia recente del club, si chiude oggi con gli arrivi ufficiali del centravanti Giuseppe Di Serio dall’Atalanta e la cessione di Mirko Antonucci al Cosenza in prestito. In quest’ultima operazione ha grande peso l’impronta di Luca D’Angelo, che ha chiesto da tempo calciatori motivati per cercare una salvezza che sarebbe un’impresa per come si è messa oggi la stagione. Niente nomi, tanta sostanza.

