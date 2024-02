Cairo: in congedo il maggiore Franco Laino, per quarant’anni in servizio nell’Arma dei Carabinieri

Cairo Montenotte. Ha lasciato oggi le fila dell’Arma dei Carabinieri, salutato dai dipendenti e dai superiori, il neopromosso Maggiore Franco Laino. Il congedo è arrivato dopo una carriera della durata di quattro decenni, che lo ha visto tagliare il prestigioso traguardo di ufficiale superiore, grazie ai suoi indiscussi meriti, partendo dal grado di più basso.

Il Maggiore Laino, arruolato nel 1983, ha prestato servizio come carabiniere a Tornino Caselle, per poi avanzare velocemente al grado di Brigadiere, nel quale ha fatto servizio al posto di frontiera di Gaggiolo e comandato quello di Zenna (VA) fino al 1993, anno in cui, con il nuovo grado di Maresciallo, ha ottenuto l’incarico di vicecomandante della stazione di carabinieri di Varazze e la responsabilità, in considerazione dei suoi pregressi professionali, del valico marino della località costiera savonese.

» leggi tutto su www.ivg.it