Dall’alto dei suoi 34 punti in classifica, che la rendono la settima forza del torneo, il Catanzaro è certamente la sorpresa della serie B 2023-24. Numeri altamente soddisfacenti per la neopromossa calabrese che fin dalla prima giornata ha fatto vedere valori collettivi importanti e significativi per una categoria dura come quella cadetta. Gli uomini di Vincenzo Vivarini vengono dal buon 1-1 interno contro il Palermo ma a ben guardare la squadra capitanata dall’ex aquilotto Iemmello ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate in Serie B (oltre al pari contro i rosanero, si contano infatti quattro partite perse). Da metà dicembre in avanti la formazione calabrese sarebbe penultima in classifica davanti solo al Lecco: stessi punti (quattro), ma lombardi con una peggior differenza reti (-8 vs -4). Una flessione che capita a tutte ma che non intacca l’ottimo cammino degli outsider giallorossi.

L’articolo Catanzaro, che cammino! Ma da dicembre viaggia più lento di tutta la serie B proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com