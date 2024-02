Fezzano, due istanze di concessione per Il Tritone e tre lo specchio acqueo adiacente

C’è tempo sino al 29 febbraio per presentare le proprie osservazioni rispetto alle istanze per il rilascio di due concessioni demaniali marittime quadriennale nella baia di Fezzano. Una riguarda il bar ristorante Il Tritone di Claudio e l’area esterna, l’altra è relativa alle cabine, all’area asservita, al deposito materiale e allo specchio acqueo in cui si trova il pontile galleggiante che si trova a pochi metri dal ristorante.

L’attuale concessionario, ovvero il Cralposte Liguria 1 di Genova, ha presentato istanza di concessione per entrambi i beni demaniali nel mese di dicembre e nelle scorse settimane, entro il termine del 26 gennaio, sono giunte due istanze concorrenti.

In particolare l’Asd Borgata Marinara Fezzano ha manifestato il suo interesse per lo specchio acqueo, mentre la società Marina del Fezzano ha presentato istanza sia per il ristorante che per la concessione a mare.

