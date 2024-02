Flussi turistici, commercio e residenti: l’amministrazione portovenerese organizza tre incontri

L’amministrazione di Porto Venere ha programmato una serie di incontri con le attività commerciali, le associazioni di categoria e le associazioni del territorio al fine di avere un confronto costruttivo sul tema del turismo. In particolare gli incontri in programma saranno incentrati sulla gestione delle iniziative legate agli afflussi turistici e, in generale, sulle necessità correlate alle diverse attività, al delicato equilibrio tra le esigenze delle attività commerciali (e dei turisti) e quelle dei residenti che vivono nel nostro territorio. Gli incontri vogliono essere un momento di confronto costruttivo, di espressione di idee da parte di chi vive sul campo, quotidianamente, le esigenze del territorio di Porto Venere. L’amministrazione è pronta ad accogliere suggerimenti e proposte, al fine di mettere in campo iniziative efficaci per l’anno 2024 appena iniziato. Vista la differente natura dei tre borghi, che compongono il territorio comunale di Porto Venere, e le conseguenti differenti esigenze, è stato organizzato un incontro in ogni frazione. Agli incontri saranno presenti il sindaco, Francesca Sturlese, e l’assessore al Commercio, Sara Mancini.

Il calendario degli incontri è il seguente:

– 05/02/2024 ore 15 nella Sala consigliare del Palazzo Comunale, Via Giuseppe Garibaldi, 9 – Porto Venere;

– 07/02/2024 ore 15 presso il Centro Sociale di Fezzano.

– 08/02/2024 ore 15 presso il Convento degli Olivetani, via Libertà, 33 – Le Grazie

