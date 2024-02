Nove acquisti, di cui diversi già scesi in campo. Lo Spezia si ripresenta a febbraio con una rosa rivoluzionata, che ha accolto negli ultimi due giorni di mercato ben quattro giocatori, l’attaccante Giuseppe Di Serio, i difensori Gregorio Tanco e Roko Jureskin e il centrocampista Adam Nagy, che come il terzino è arrivato dal Pisa. L’ungherese sceglie il numero 8, raccogliendo l’eredità di Albin Ekdal per la sua nuova avventura allo Spezia, mentre il difensore croato opta per il 3. Sceglie il numero 5 invece l’argentino Tanco, lasciato libero da Serpe, mentre Di Serio opta per il 20, libero dalla scorsa estate e dal valore importante per i tifosi dello Spezia, vestito negli ultimi anni dallo spezzino Simone Bastoni.

L’articolo I numeri dei nuovi: Di Serio prende il 20 di Bastoni, per Nagy l’eredità di Ekdal proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com