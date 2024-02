“Lettere da molto lontano”, domenica e lunedì al Teatro Civico uno spettacolo per ragazzi ispirato dal Gianni Rodari d’Olanda

Ancora una domenica a Teatro nell’ambito della Stagione Ragazzi al Teatro Civico della Spezia: domenica 4 febbraio alle 16.30 andrà in scena Lettere da molto lontano, una produzione firmata Teatro Nazionale di Genova la cui replica è prevista lunedì 5 alle 10.

Tante storie, tante lettere, tanti personaggi buffi, goffi, imbarazzati o sfrontati, in una giostra che alterna ironia, gioco, poesia, interrogativi grandi quanto il mondo. In questa nuova proposta tout public firmata da Elena Dragonetti, il linguaggio poetico ispirato all’opera di Toon Tellegen (autore olandese per l’infanzia molto conosciuto e paragonato al nostro Gianni Rodari) si affianca al lavoro coreografico e sul corpo degli attori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com