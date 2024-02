Liguria seconda in Italia per nuove imprese edili, Ance: “Ora la grande sfida è il Pnrr”

La Liguria è fra le regioni più efficaci per l’impegno dei Fondi Fesr e risulta la seconda regione italiana per numero di nuove imprese edili. È quanto emerge dai dati dell’osservatorio di Ance presentati lo scorso 30 gennaio.

“È la conferma – spiega il presidente di Ance Liguria Emanuele Ferraloro – di vivacità e di efficienza delle imprese edili liguri. La Liguria registra, anche, il secondo posto a livello nazionale, dopo la Sicilia, per numero di nuove imprese nate nel periodo di indagine. Sono cresciute dell’8,1% fra il 2019 e il 2021 e, sino ad ora, si sono rivelate affidabili anche nel rapporto con la pubblica amministrazione. Le imprese liguri hanno confermato un ruolo determinante al servizio dell’intera economia nazionale. Oggi che il settore abitativo si avvia a scontare un trend inevitabilmente negativo, ma con prospettive di adattamento al bisogno di cambiamento di abitazioni espresso da 840.000 famiglie del Nord Ovest, le imprese edili liguri dovranno raccogliere la sfida di trovare posizione in quel settore infrastrutturale che vede concentrarsi in Liguria una quota rilevante in assoluto, degli investimenti previsti dal Pnrr”.

