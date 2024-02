Meteo, sulla Liguria cieli sereni o poco nuvolosi con temperature in leggera diminuzione

Liguria. Situazione pressoché invariata in Europa, con un imponente campo anticiclonico che permane sulla penisola iberica continuando a sortire i propri effetti sul comparto centro-occidentale europeo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 1 febbraio avremo al mattino cieli diffusamente nuvolosi, in particolare sulla costa per la formazione di nubi basse sul Golfo Ligure; velato nell’interno con possibile formazione di nebbia e nubi basse su Scrivia, Stura e Vara. Nel pomeriggio ed in serata sereno o poco nuvoloso nell’interno, nubi più compatte invece su costa ed estremo levante.

» leggi tutto su www.ivg.it