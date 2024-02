Toccheranno terra al Molo Fornelli i bambini palestinesi feriti e i loro accompagnatori, in gran parte donne, che Nave Vulcano sta trasportando dalla striscia di Gaza per ricevere le cure di cui hanno bisogno negli ospedali italiani. Il porto della Spezia, infatti, accoglierà nella giornata di lunedì l’unità della Marina militare e il suo carico di 60 persone evacuate dalla Palestina grazie ai corridoi umanitari organizzati dal ministero della Difesa e partiti nella giornata di ieri dal porto egiziano di Al Arish, dove la nave di supporto logistico è rimasta per settimane mettendo a disposizione le sue sale operatorie e le risorse medico chirurgiche di bordo con il contributo dei sanitari della Marina, dell’Esercito, dell’Aeronautica e di quattro medici della Fondazione Rava.

L’ormeggio di Nave Vulcano non avverrà dunque a Civitavecchia, come previsto inizialmente, né all’interno della Darsena Duca degli Abruzzi, ma alla banchina commerciale di Lsct, terminal che si appresta ad ospitare una nave militare per la prima volta nella sua storia ultra cinquantennale. Da lì i pazienti saranno trasferiti presso gli ospedali Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma.

L’accordo tra Autorità di sistema portuale e La Spezia container terminal per garantire l’accosto in completa sicurezza è stato perfezionato nelle ultime ore e ricalca in parte il protocollo seguito in occasione degli approdi della Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere che ha toccato lo scalo spezzino per tre volte, prima a Calata Artom e poi al Molo Garibaldi est, per sbarcare i migranti soccorsi nel Canale di Sicilia e destinati ai centri di accoglienza sparsi per il Paese.

L’articolo Nave Vulcano approderà lunedì alla Spezia con bambini feriti e accompagnatori provenienti da Gaza proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com