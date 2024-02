Omicidio piazza delle Nazioni, il pm chiede 30 anni di reclusione per Safayou Sow

Savona. Trent’anni di reclusione. E’ questa la pena richiesta durante la requisitoria del pubblico ministero Luca Traversa questa mattina nell’aula magna del tribunale di Savona nell’ambito del processo in corte d’assise a carico di Safayou Sow.

“Uno dei problemi del nostro ordinamento è la valutazione contestuale delle circostanze. Da una parte tre circostanze aggravanti granitiche, dall’altra io devo ricordare a me stesso e a tutti che Sow si è consegnato all’autorità contattando personalmente il 112 e consentendo di arrestare in flagranza di reato, ha confessato le responsabilità dell’omicidio subito e da giugno in poi anche sull’acquisto della pistola, ha dato la password per accedere al cellulare di Danjela e così ci ha agevolato le indagini e, senza saperlo, ci ha consentito di reperire tutte le registrazioni audio”.

