Pd, Giannetti risponde a Menini: “Qualità personale medico non in discussione, il problema sono le condizioni di lavoro”

Il capogruppo del Partito democratico nel consiglio comunale spezzino Martina Giannetti risponde alle dichiarazioni della consigliera regionale della lista Toti Daniela Menini che accusa la sinistra di non apprezzare il lavoro dei medici spezzini.

“Nessuno ha mai messo in dubbio la qualità del personale medico che lavora nei nostri ospedali, il problema sono le condizioni in cui lavora, come organico e come struttura – afferma Giannetti -. Se poi Menini si vuole occupare solo delle buone notizie e non della situazione della sanità, non è certo una novità. È il vizietto della destra di oggi, a tutti i livelli. Almeno che si assumano la responsabilità politica delle loro carenze, anziché intestarsi i meriti del personale medico”.

