Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Daniela Carli hanno incontrato a Palazzo civico Raian, il primo nato alla Spezia del 2024.

Ai genitori, Armela e Fation, sindaco e assessore hanno donato una pergamena ricordo del Comune e buoni spesa per un valore di 300 euro che i genitori potranno utilizzare per l’acquisto di prodotti per l’infanzia.

