Piano Sviluppo Rurale, Natale (Pd): “Liguria maglia nera negli investimenti, a rischio 3 milioni di euro di fondi europei”

Liguria. “Stando ai dati del report Agea, al 31 dicembre 2023, la Liguria è l’ultima Regione nella spesa dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale (Psr), con solo il 63,35 per cento investito. Confermandosi magli nera nell’investimento dei fondi europei. Siamo l’unica Regione che rischia di perdere parte delle risorse assegnate (oltre 3 milioni di euro) per la regola del disimpegno automatico”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale che ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale, per chiedere all’assessore Piana a che punto è la Regione nell’attuazione del Psr e quali azioni si intendono mettere in campo per evitare di perdere ulteriori finanziamenti fondamentali per un settore che in Liguria dovrebbe essere sempre più valorizzato.

